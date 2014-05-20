«Чорноморнафтогаз» очолив виходець із «Газпрому»

Міністерство палива та енергетики самопроголошеної Республіки Крим призначило виконуючим обов'язки генерального директора конфіскованої в України компанії "Чорноморнафтогаз" Сергія Комісарова.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У повідомленні відзначають, що останнє місце роботи Комісарова - гендиректор ТОВ "Газпром міжрегіонгаз Краснодар".

У 2013 році Сергій Комісарів був обраний за списком "Єдиної Росії" депутатом законодавчих зборів Краснодарського краю. Він є членом комітету з економічної політики, підприємництва, фінансових ринків та зовнішньоекономічних зв'язків.

Андрій Ільїн, який виконував до цього обов'язки керівника підприємства, призначений радником в.о. гендиректора «Чорноморнафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що українська влада звернеться з позовом до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» та спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день складають: природного газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

19 березня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що бурові великого українського добувача газу - компанії "Чорноморнафтогаз" в Криму захопили люди, озброєні автоматами Калашникова.

НАК «Нафтогаз України» з 2 квітня 2014 року не отримує в автоматичному режимі дані з 22 газорозподільних станцій, розташованих на ділянках магістрального газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч на території Кримського півострова.

28 квітня «Нафтогаз» звернувся до «Газпрому» з пропозицією компенсувати йому 2 млрд куб м природного газу, що значилися на балансі «Чорноморнафтогазу», який був націоналізований самопроголошеної владою Криму.

12 травня ЄС доповнив список компаній, проти яких введені санкції, компаніями "Чорноморнафтогаз" і "Феодосія", присвоєних Росією після анексії Криму.