Держшахти за чотири місяці збільшили збитки майже до 5 млрд гривень

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«За січень-лютий 2014 року з державного бюджету надійшло 4,308 млрд грн на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції», - сказано в звіті.

Також в документі зазначається, що в квітні 2014 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції склала 1 584,5 грн і порівняно з минулим роком збільшилася на 8,5% (124,2 грн). У березні 2014 року собівартість видобутку 1 тонни становила 1 494,9 грн, в лютому 2014 року - 1 340,5 грн.

У той же час, у звіті міністерства йдеться, що в квітні 2014 року 1 тонна товарної продукції, виробленої державними підприємствами, реалізовувалася за середньою ціною 636,1 грн.

Як повідомляв УНІАН, державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

Кабінет міністрів України має намір в 2014 році спрямувати 13,303 млрд грн на підтримку та часткове покриття видатків державних вугледобувних підприємств.

