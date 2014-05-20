Україна пропонує Європі купувати газ на кордоні з Росією

Україна пропонує Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні і підписати нові відповідні договори з компанією «Газпром».

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформацію і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

«Пропонуємо перенести точку прийому російського природного газу на російсько-український кордон і підписати нові відповідні договори, які дозволять європейським газовим компаніям використовувати вільні потужності українських підземних сховищ газу в загальних інтересах енергетичної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Нині весь російський газ, що поставляється до європейських споживачів через територію України, відпускає «дочка» «Газпрому» на західному кордоні України. Витрати на транспортування палива територією України «Газпром» бере на себе. Саме тому, зокрема, Україна поки що не може домовитися із Словаччиною про відкриття так званого «великого реверсу», який фактично зведе до нуля газову залежність України від Росії.

Також у повідомленні наголошується, що Україна як учасниця Європейської енергетичної хартії і Енергетичного співтовариства офіційно заявляє про необхідність спільної модернізації і експлуатації української газотранспортної системи, включаючи підземні газосховища, українською державою із залученням інвесторів з Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки.

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«Окремо зазначаємо, що Російська Федерація не є стороною згаданих міжнародних інструментів, які встановлюють прозорі правила забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" 13 травня виставив рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і очікуватиме його оплати до 2 червня включно, а в разі ненадходження коштів 3 червня поставки Україні будуть припинені.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року закінчується місячний термін передарбітражного процесу. Якщо сторони до того часу не врегулюють газові спори, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять в затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.