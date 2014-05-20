Україна готова зустрітися з «Газпромом» як у суді, так і поза ним - Яценюк

Про це йдеться в повідомленні департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на слова прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Вимушені констатувати, що у разі відмови Російської Федерації від врегулювання спору відповідний позов буде передано наприкінці цього місяця на розгляд в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма. Україна готова до вирішення спору в рамках як арбітражного, так і позаарбітражного врегулювання», - говориться в повідомленні.

«Українська сторона рішуче заявляє, що провокування нової «газової кризи» і спроби дискредитації надійності транзитного маршруту через Україну мають на меті суто виправдання будівництва газопроводу «Південний потік», який спрямований не на диверсифікацію і зміцнення енергетичної незалежності ЄС, а лише на обхід території України як транзитної держави», - наголошується в повідомленні.

Як нагадали в Кабміні, Україною були початі переговори з питань безпеки поставок газу в тристоронньому форматі ЄС-Україна-Російська Федерація. Минулого тижня також відбулася двостороння зустріч голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і голови правління «Газпрому» Олексія Міллера. «Проте через позицію російської сторони результату досягнуто не було. Крім того, одержана від ВАТ «Газпром» відповідь на передарбітражне повідомлення НАК «Нафтогаз України» свідчить про відмову російської сторони від діалогу», - наголошується в документі.

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Як повідомляв УНІАН, "Газпром" у травні виставив рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і має намір чекати його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів 3 червня поставки Україні будуть припинені.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол. За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін лише після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

28 травня 2014 року закінчується місячний термін передарбітражного процесу. Якщо сторони до того часу не врегулюють газові суперечки, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять в затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.