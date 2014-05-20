Екс-директор "Енергоринку" очолить Центр "Енергоатому" із впровадження нової моделі ринку

Президент держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський призначив на посаду директора Центру з впровадження нової моделі ринку електроенергії Сергія Бедіна, який до цього обіймав посаду директора держпідприємства «Енергоринок», йдеться в повідомленні «Енергоатому».

Також повідомляється, що заступником директора центру призначений колишній заступник директора «Енергоринку» Костянтин Петриковець.

«Це фахівці з досвідом роботи як у державних, так і приватних енергокомпаніях. Вони знають сильні та слабкі місця, зони ризику і «Енергоатому», і його основного конкурента - ДТЕК. Я ставлю перед ними завдання створити умови для реформування атомної компанії для успішної роботи в нових конкурентних умовах», - цитує прес-служба Недашковського.

Згідно з повідомленням, створений 20 травня Центр з впровадження нової моделі ринку електроенергії буде займатися технічними питаннями роботи АЕС та інших виробничих потужностей, що входять до складу «Енергоатому», розробкою необхідних нормативних документів, а також питаннями підготовки державної компанії до роботи в нових ринкових умовах.

У повідомленні наголошується, що згідно з чинним законодавством у рамках лібералізації й гармонізації з європейськими директивами в енергетичній сфері, до 2017 року ринок електроенергії України повинен перейти на нову модель функціонування на конкурентній основі замість нинішньої, де обсяги виробництва та тарифи для генерації визначає не споживач, а держава.

За словами Недашковського, перед «Енергоатомом» сьогодні стоїть глобальне завдання: навчитися не тільки розумно й економно витрачати тарифні кошти, але й заробляти самостійно, продаючи електроенергію на ринку. Для цього необхідні й оптимізація, й дебюрократизація супутніх виробничих процесів, і створення нових маркетингових служб, які будуть займатися розрахунками за договорами, пошуком споживачів, аналізом зовнішніх ринків та укладенням ф'ючерсних угод.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.