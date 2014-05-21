Несподівані статдані зі США підняли ціни на нафту

На світових торгах в середу, 21 травня, ціни на нафту ростуть на тлі ситуації в Лівії і несподіваного зниження запасів нафти в США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,15, до $109,84 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в липні - на $0,60, до $102,93 за барель.

У столиці Лівії Тріполі в середу знову почалися бої, а двома днями раніше озброєні люди захопили парламент і зажадали зупинити його роботу. Влада запропонувала провести в червні національні вибори, щоб вийти з кризи, яка виникла через боротьбу за владу між різними угрупованнями.

Видобуток на родовищах El Feel і El Shahara так і не розпочався через тиждень після того, як уряд домовився з повстанцями про їх відкриття, і виробництво нафти в країні становить 200.000 барелів на добу порівняно з 1,4 мільйона торік.

Читайте такожНіж Захід вдарить по Росії Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 10,3 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі зростання на 800.000 барелів. Офіційні дані про запаси Управління енергетичної інформації будуть опубліковані пізніше в середу.

Як відзначають аналітики, підвищення видобутку сланцевої нафти в США на мільйон барелів на рік стримує зростання ринку в умовах геополітичної невизначеності і є головною причиною того, що ціни на нафту не зросли ще сильніше.