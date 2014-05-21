"Газпром" відключить Кавказ від трубопроводу і переведе на балонний газ

"Газпром міжрегіонгаз" передбачає поетапно відключати від трубопровідного газопостачання села чотирьох республік Кавказу, жителі яких не платять за газ, повідомляє Вести.Экономика.

Компанія обере в Інгушетії, Дагестані, Кабардино-Балкарії та Північній Осетії чотири села, які стануть учасниками пілотного проекту переходу з трубопровідного на балонний газ.

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З числа найбільш злісних неплатників "Газпром міжрегіонгаз" відбере ті населені пункти, в яких оплачують рахунки за газ не більше 20% жителів.

Газ у балонах продадуть тільки тим громадянам, які погасять свої борги, а також тим, хто платить за газ. У разі успіху досвід поширять і на інші населені пункти в регіонах Росії.

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У компанії сподіваються, що переведення постачання на балонний газ дозволить посилити платіжну дисципліну населення на Кавказі, борги за газ в цьому регіоні складають 80% від загальноросійського боргу. Мешканців багатоквартирних будинків ця міра не зачепить.

