"Газпром" відключить Кавказ від трубопроводу і переведе на балонний газ
"Газпром" хоче поетапно відключати від трубопровідного газопостачання села чотирьох республік Кавказу
"Газпром міжрегіонгаз" передбачає поетапно відключати від трубопровідного газопостачання села чотирьох республік Кавказу, жителі яких не платять за газ, повідомляє Вести.Экономика.
Компанія обере в Інгушетії, Дагестані, Кабардино-Балкарії та Північній Осетії чотири села, які стануть учасниками пілотного проекту переходу з трубопровідного на балонний газ.
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З числа найбільш злісних неплатників "Газпром міжрегіонгаз" відбере ті населені пункти, в яких оплачують рахунки за газ не більше 20% жителів.
Газ у балонах продадуть тільки тим громадянам, які погасять свої борги, а також тим, хто платить за газ. У разі успіху досвід поширять і на інші населені пункти в регіонах Росії.
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У компанії сподіваються, що переведення постачання на балонний газ дозволить посилити платіжну дисципліну населення на Кавказі, борги за газ в цьому регіоні складають 80% від загальноросійського боргу. Мешканців багатоквартирних будинків ця міра не зачепить.