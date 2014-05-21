Туск: події в Україні прискорять створення європейського энергосоюзу

Євросоюз почне створювати запропонований Польщею енергетичний союз, покликаний збільшити енергетичну незалежність європейської спільноти, ще влітку цього року.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні заявив глава польського уряду Дональд Туск в ефірі Польського радіо, відзначивши, що останні події в Україні посилили актуальність цієї теми.

Він відзначив, що Європейська комісія у червні цього року повинна представити рекомендації направлені на посилення енергетичної незалежності, котрі, за його словами, на "майже 100%" відповідають озвучуваним раніше пропозиціям Польщі.

"Які з них будуть ухвалені у червні? Маю надію, що усі. І це насправді стане початком (створення енергетичного союзу - УНІАН), особливо інвестиційна частина цього проекту, повинна почати реалізовуватися вже улітку",- сказав Туск.

Політик зазначив, що польська влада намагається переконати європейських лідерів в тому, аби перестати дивитися на питання поставок енергоносіїв виключно як на справу бізнесу, наголосивши, що це насправді має стратегічне значення для безпеки європейської спільноти.

Глава уряду Польщі заявив, що енергетична незалежність європейської спільноти важлива не лише у політичному контексті, але також в економічному.

Він нагадав, що Євросоюз через те, що "занадто пізно солідарно" відреагував на світову фінансову кризу, втратив 500 мільярдів євро.

"Тому я би дуже хотів, аби в Європі крок за кроком почали будувати енергетичний союз, аби уникнути таких великих видатків", - сказав Туск.

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Як повідомляв УНІАН, Польща після захоплення Російською федерацією українського Криму та нових погроз росіян припинити поставки газу до України виступила з ініціативою створити новий енергетичний союз держав Європейського Союзу для посилення своєї енергетичної незалежності.

Польський уряд, зокрема, пропонує усім 28-ми державам ЄС спільно вести переговори про умови поставок російського газу та навіть підписувати один контракт замість окремих на рівні держав та газових компаній. Крім цього, Польща пропонує активніше використовувати власні енергоресурси (вугілля, сланцевий газ), збільшити інвестиції в побудову нових інтер-конекторів для посилення енергетичної безпеки, створити кращі механізми взаємної підтримки держав ЄС на випадок припинення поставок та активізувати пошук нових постачальників енергоносіїв.

"Газпром" нині поставляє в Євросоюз близько 25% необхідного їй газу, половина з якого прокачується через Україну, якій росіяни з червня цього року погрожують припиненням поставок, якщо українці не оплатять їх авансом.