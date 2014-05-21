Єврокомісія буде моніторити фінансову діяльність «Нафтогазу» та «Укравтодору»

Про це йдеться в тексті Меморандуму про взаєморозуміння між Україною (як позичальником) та Європейським Союзом (як кредитором).

Згідно з документом, під моніторинг потрапляють показники збору «Нафтогазом» оплати за категоріями клієнтів (включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння), а також платежі (виплачені суми, відсотки і амортизація), проведені за гарантованим державою боргом.

«Комісії щоквартально відповідними органами влади повинні надаватися такі показники та звіти», - йдеться в документі.

Крім «Нафтогазу», під моніторинг потрапили «Укравтодор» і Державна іпотечна установа.

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Як раніше повідомляв УНІАН, борг підприємств теплокомуненерго та теплоелектроцентралей перед «Нафтогазом» за спожитий газ станом на 14 травня 2014 року перевищував 22 млрд грн.

Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році складе близько 37 млрд грн.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.