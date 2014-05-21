Польща не боїться припинення Росією транзиту газу через Україну - Туск
Польща готова до довгострокового припинення транзиту газу через Україну.
Найбільший західний сусід України, Польща, вважає безпечною свою ситуацію з поставками енергоносіїв і готова забезпечити споживачів необхідною кількістю палива навіть у разі довготривалого припинення поставок російського газу через українську територію.
Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, про це заявив глава польського уряду Дональд Туск в ефірі «Польського Радіо».
"Якби Росія реалізувала свою декларацію і з початку червня припинила б поставки газу через українські газопроводи, то ми у Польщі не відчуємо цього, і польські громадяни можуть бути абсолютно спокійні", - сказав він.
Туск відзначив, що польська влада, навчена досвідом попередніх "газових воєн" України і Росії, добре підготувалася до можливого повторення цього сценарію.
"Ми сьогодні безпечні в газовому питанні", - заявив він.
Прем'єр нагадав, що Польща може одержувати російський газ через Ямальській газопровід, що проходить територією Білорусі, а також через нові інтерконектори, які дозволять одержати газ із інших джерел.
"У нас достатні запаси газу і кількість інтерконекторів, які дозволять пережити навіть довготривалу газову кризу", - сказав він.
За його словами, Польща в цьому контексті перебуває в кращому становищі, ніж її найближчі сусіди - Словаччина, Чехія, Угорщина, а також Австрія.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня російський "Газпром" вперше в історії виставив Україні авансовий рахунок за поставки газу в червні, попередивши про можливість припинення прокачування палива, якщо українська сторона не сплатить його до 2 червня.
Україна відмовляється оплачувати цей рахунок, оскільки вважає завищеною ціну в 485 дол. за тисячу кубометрів, яку встановив "Газпром" з 2 кварталу цього року, і сподівається домовитися про її зниження до 28 травня цього року. В іншому разі український уряд має намір добиватися зниження ціни через Міжнародний суд у Стокгольмі.
Споживаюча близько 15 млрд кубометрів газу на рік Польща близько 70% необхідного палива імпортує з Росії.
У березні голова управляючої газотранспортної системи Gaz System заявив, що зараз Польща може забезпечити свої потреби в імпорті газу із західного напряму на 70%, тоді як у 2011 році цей показник становив лише 10%.