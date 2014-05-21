Баррозу попередив Москву: не можна перекривати газ, поки тривають переговори

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Баррозу написав у листі до президента Росії Володимира Путіна у відповідь на лист російського лідера від 14 травня до ЄС з приводу проблем в газових відносинах з Україною.

"Переговори зокрема стосуються питання ціни на газ для України і під час них стало зрозуміло, що уряд України готовий покрити непогашену заборгованість. Важливо, щоб усі сторони продовжували конструктивні переговори і погодились щодо майбутньої ціни на газ виходячи з ринкових умов. Допоки тристоронні переговори тривають, поставки газу не повинні припинятися", - написав Баррозу Путіну.

"Я розраховую, що Російська Федерація буле виконувати свої зобов'язання. Відповідальністю Газпрому залишається забезпечення того, аби обумовлені обсяги газу, погоджені в контактах з європейськими компаніями, постачались. Я також наголошую, що ЄС очікує, що Російська Федерація заздалегідь задіє систему раннього попередження, якщо в цьому буде потреба", - додав Президент Єврокомісії.

Баррозу в листі зазначає, що пише від імені Європейської комісії та усіх 28 країн-членів ЄС. Перший раунд переговорів за участю комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, міністра енергетики України Юрія Продана та міністра енергетики Росії Олександра Новака відбувся 2 травня у Варшаві. Після того був раунд переговорів на технічному рівні, а 26 травня у Берліні знову зустрінуться комісар ЄС Еттінгер та два міністри енергетики.

За словами Баррозу, ЄС готовий надавати Росії інформацію щодо обсягів газу, які виходять з України на її кордоні з країнами ЄС, а також інформацію щодо обсягів газу, який перетинає російсько-український кордон та проходить територією України транзитом.

"ЄС чітко очікує, що всі сторони залишатимуться надійними та відповідальними партнерами в поставках та транзиті, що відповідає і їхнім власним інтересам... Я хотів би ще раз наголосити на готовності Європейського Союзу продовжувати змістовні тристоронні переговори, аби знайти швидке та тривале рішення, прийнятне для усіх сторін", - зауважив Баррозу.