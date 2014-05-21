Росія та Китай підписали договір про постачання газу, ціна - комерційна таємниця

Росія і Китай підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік із можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, пишуть "Вести Экономика".

Вартість газового контракту з Китаєм становитиме $400 млрд на 30 років, пояснив Міллер. "Це найбільший контракт для "Газпрому". Такого контракту немає ні з однією компанією", - наголосив голова "Газпрому".

Угоду за контрактом досягнуто сьогодні о 04:00 за китайським часом. "Усі принципові питання вирішено", - заявив Міллер.

Цю інформацію підтверджують РІА "Новости", також із посиланням на заяву глави "Газпрому", та московський кореспондент Reuters Олексій Аніщук.

Для газових родовищ, які стануть ресурсною базою для поставок у Китай, "сторони передбачили надання преференсних податкових режимів".

Для поставок газу за східним маршрутом "Газпром" має намір побудувати газопровід "Сила Сибіру" (колишня назва - "Якутія-Хабаровськ-Владивосток") до Примор'я, де зокрема налагодять виробництво СПГ.

Ресурсною базою маршруту стане Чаяндинське нафтогазоконденсатне родовище в Якутії. "Газпром" має намір почати видобуток на родовищі 2015 року, запланований рівень видобутку - 25 млрд куб. м газу на рік.

Крім газу з Чаяндинського родовища, у газопровід "Сила Сибіру" подадуть газ із Ковиктинського родовища, яке "Газпром" збирається ввести в дію до 2024 року.

Читайте такожУкраїна готова зустрітися з «Газпромом» як у суді, так і поза ним - Яценюк

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін перебуває в Китаї з візитом. 20 травня ц.р. стало відомо, що «Газпрому» не вдалося домовитися з Китаєм про постачання газу, і відповідну угоду не було підписано. На цьому тлі акції російського монополіста помітно подешевшали.

Переговори Росії і Китаю про поставки газу йдуть із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - із обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут із поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ і формула її індексації.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після сьогоднішнього підписання довгоочікуваного договору) говорить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, яка значно нижча за вартість газу для Євросоюзу і, тим більше, України.