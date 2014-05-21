Росія може розпочати поставки газу до Китаю через 4-6 років

Про це заявив журналістам глава Міненерго РФ Олександр Новак, повідомляє РИА Новости.

"Газпром" і CNPC в середу підписали контракт про продаж російського газу Китаю обсягом у 38 мільярдів кубометрів на рік з поставкою за східним маршрутом. Глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що загальна вартість контракту становить 400 мільярдів доларів.

Президент РФ Володимир Путін пізніше заявив, що загальний обсяг інвестицій з російської сторони для реалізації контракту складе 55 мільярдів доларів, з китайської сторони - близько 22 мільярдів доларів. За його словами, вартість газу прив'язана до ціни на нафту і нафтопродукти.

О. Новак повідомив, що аванс за поставки газу до Китаю опціонально можливий у сумі до 25 мільярдів доларів, рішення залишається за китайською стороною.

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