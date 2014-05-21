Добудова нафтопроводу "Одеса-Броди" ускладнюється - польський прем'єр

Голова польського уряду Дональд Туск вважає, що добудувати український нафтопровід "Одеса-Броди" в Польщі стає з кожним днем все складніше в умовах нестабільної ситуації в Україні і відсутності гарантій економічної вигідності цього проекту.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Сьогодні нафтопровід, який би сполучав нафтові родовища Центральної Азії через Україну з Польщею і Європою, є політично цікавим, але його реалізація через те, що відбувається на сході України, стає складнішою, ніж було раніше. Раніше його теж було складно реалізувати з питань економічної вигоди", - сказав Туск.

Він назвав економічну доцільність необхідною умовою для реалізації цього проекту.

"Ми пояснюємо в Європі, що енергія - це не лише бізнес (...) Але це не міняє факту, що більшою чи меншою мірою енергія повинна бути бізнесом, оскільки ніхто не платитиме надмірні кошти за нафту або електроенергію", - наголосив Туск.

Польський прем'єр також заявив, що Польща була б готова збудувати польську ділянку нафтопроводу, проте на сьогодні немає гарантій, що буде достатня кількість нафти для успішної роботи цього проекту.

"Розуміючи геополітичну важливість цього проекту, ми весь час будемо рахувати, чи відповідає це фінансовій логіці. Питання: чи потече цим трубопроводом нафта, яка буде достатньо дешевою, щоб її купили?" - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року польська державна нафтотранспортна компанія PERN Przyjazn відмовилася виділити кошти на добудову нафтопроводу "Одеса-Броди" до польської Адамової Застави, що призвело до втрати можливого дофінансування цього проекту Європейським Союзом у розмірі близько 120 мільйонів євро.

Компанія пояснила свою позицію відсутністю гарантій прокачування достатньої кількості нафти для економічної вигідності проекту.

Україна лобіює проект Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), який планується створити на базі нафтопроводу "Одеса-Броди" шляхом продовження його до Польщі, з початку дев'яностих років, але навіть після побудови української ділянки в 2001 році досі не вдалося його реалізувати.