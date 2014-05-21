Росія не повинна використовувати газ як зброю проти України - єврокомісар

Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Москва не повинна використовувати ціну на газ як політичну зброю проти України і попередив Київ, що монопольна енергетична залежність від російського газу робить Україну вразливою і змушує платити вищі ціни.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Еттінгер заявив у виступі на конференції "Європейська стратегія енергетичної безпеки".

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"Ми бачимо на прикладі України, що якщо існує монополія, якщо існує один поставник, існує один транзитний маршрут, то тоді і ціна на газ вища. Якщо ж ринки урізноманітнені, тоді можна мати більший контроль над ціною на газ", - сказав Еттінгер.

"Енергетика - не зброя, вона не повинна використовуватись у політичних цілях. Не можуть енергоносії чи ціна на газ використовуватись як засіб політичного тиску на Україну, а також і на Молдову, Грузію чи Азербайджан", - додав комісар ЄС.

За словами Еттінгера, ЄС хоче виробити єдину енергетичну стратегію і створити об'єднаний ринок газу в ЄС. При цьому він наголосив, що ЄС хоче мати добрі відносини в енергетичній галузі з Росією.

Він сказав, що раніше в ЄС запаси газу становили 60 днів, але потім було рішення Єврокомісії скоротити обсяги запасів до 30 днів, але на тлі загострення газових відносин між Україною та Росією ці запаси нині знову збільшуються до 60 днів.

"Для того, щоб не було з чийогось боку політики "розділяй і володарюй", ми в ЄС повинні мати стабільну енергетичну політику", - додав Еттінгер.