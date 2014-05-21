Енергозалежність від Росії обмежує реакцію ЄС на агресію Москви - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що велика залежність Євросоюзу від російських енергоносіїв дуже обмежує реагування на агресію Москви в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Туск сказав у виступі "Енергетичний союз для Європи" на конференції щодо енергетичної стратегії ЄС, у якій взяли участь президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу та комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Криза в Україні призвела до того, що ми активно почали говорити про енергетичну залежність... Ця залежність від енергоносіїв - це постійний виклик... Енергетична залежність - це проблема для цілого Європейського Союзу, а також значний економічний тягар. Вона обмежує Європу в її політичних діях", - сказав Туск.

"Наша можливість реагування на агресивну політику Росії в Україні дуже обмежена через, власне, ту сильну енергетичну залежність ЄС від Росії", - додав польський прем'єр.

Як відомо, Євросоюз запровадив другу фазу санкцій проти Росії, яка передбачає замороження активів та заборону на в'їзд (на цьому етапі в списку 61 росіянин та кримчанин), але в ЄС лунають голосів проти переходу до третьої - останньої - фази санкцій. Ця фаза передбачає широкі економічні санкції проти Росії - зокрема в енергетичній галузі.

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