Ціни на нафту Brent залишаються максимальними за 2,5 місяці

На світових торгах у четвер, 22 травня, ціни на нафту Brent тримаються у 2,5-місячного максимуму - вище позначки $110 за барель на тлі значного зниження запасів нафти в США і ознак прискорення зростання виробничої активності в Китаї, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,03, до $110,52 за барель, досягнувши в середу максимуму 2,5 місяців $110,73, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,09, до $103,98.

Зростання виробничого сектора Китаю в травні було максимальним за п'ять місяців, свідчать попередні дані банку HSBC.

Як вважають аналітики, статдані з КНР - позитивний фактор для нафтових ринків, тому що несподівано великий обсяг замовлень означає підвищення попиту на нафту. Разом з коментарями ФРС це підтримає ціни.

З опублікованого в середу протоколу квітневої наради ФРС виходить, що центробанк має намір продовжувати підтримку американської економіки. На черзі у четвер виробничі показники Німеччини, Франції і єврозони в цілому і щотижневий звіт про кількість звернень за допомогою з безробіття в США.

Запаси нафти в США знизилися на 7,2 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі зростання на 0,8 мільйона барелів.

Видобуток нафти на великих родовищах в Лівії так і не відновився через 10 днів після того, як уряд домовився з протестувальниками, які захопили контроль над нафтопроводами. Видобуток в країні становить 230.000 барелів на добу при потенціалі видобутку в 1,6 мільйона.