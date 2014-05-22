ЄС розробив план на випадок зупинки газопостачання з Росії

У зв'язку з газовою суперечкою між Росією і Україною Євросоюз має намір розробити комплекс заходів, спрямованих на подолання енергодефіциту в разі припинення поставок російського газу, пише DW.

Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив у середу, 21 травня, на міжнародній конференції з енергетики в Брюсселі, що документ Єврокомісії щодо безпеки енергопостачання Євросоюзу буде представлений "протягом одного або двох тижнів". За словами єврокомісара, в розробленому плані буде міститися інформація "про диверсифікацію джерел, маршрути і постачальників".

Читайте такожЕнергозалежність від Росії обмежує реакцію ЄС на агресію Москви - ТускПроект документа вже готовий. У ньому, зокрема, йдеться, про необхідність поповнення сховищ енергоносіїв, розроблення національних планів дій у надзвичайних ситуаціях та забезпечення поставок газу членам ЄС на сході Європи. Газопостачання деяких східноєвропейських країн, таких як Естонія і Болгарія, на 100 відсотків залежить від Росії. Польща забезпечується російським газом на 60 відсотків.

Читайте такожТуск: події в Україні прискорять створення європейського энергосоюзаПрем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив на конференції в Брюсселі план так званого "Енергетичного союзу", який передбачає ліквідацію "газового рабства" шляхом будівництва транснаціональних газопроводів і сховищ енергоносіїв в Європі. Крім того, польський політик запропонував створити в Євросоюзі централізовану структуру із закупівель газу.