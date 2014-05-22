"Нафтогаз" пропонує Євросоюзу спільно модернізувати ГТС України

Голова правління компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував європейським компаніям взяти участь в модернізації і спільної експлуатації української газотранспортної системи (ГТС). Про це сьогодні повідомили в представництві України при ЄС та Європейського співтовариства з атомної енергії, передає "Прайм".

Минулої середи, 21 травня, глава компанії взяв участь у конференції високого рівня в Брюсселі, присвяченій Європейській стратегії енергетичної безпеки.

"Український представник запропонував європейським компаніям взяти участь у спільній модернізації та експлуатації газотранспортної системи України і відзначив готовність української сторони залишатиметься надійним транзитером російського природного газу в держави-члени ЄС", - сказано в повідомленні.

Коболєв підкреслив налаштованість української сторони до проведення конструктивних переговорів з метою якнайшвидшого вирішення проблеми постачань і транзиту російського природного газу.

"У рамках заходу Коболєв провів численні зустрічі з представниками провідних європейських газових компаній", - заявили в представництві.

Як повідомляв УНІАН,модернізація української Газотранспортної системи на першому етапі потребує інтенсивних вкладень інвестицій в обсязі не менше 3-4 млрд дол., і питання про це може бути піднятий на чотиристоронньої зустрічі міністрів енергетики Росії, Словаччини, України та єврокомісара ЄС у четвер у Братиславі, заявив журналістам перед засіданням уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

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