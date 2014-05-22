"Нафтогаз" пропонує Євросоюзу спільно модернізувати ГТС України
Глава компанії Андрій Коболєв підкреслив налаштованість української сторони на швидке вирішення проблеми постачань російського газу.
Голова правління компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував європейським компаніям взяти участь в модернізації і спільної експлуатації української газотранспортної системи (ГТС). Про це сьогодні повідомили в представництві України при ЄС та Європейського співтовариства з атомної енергії, передає "Прайм".
Минулої середи, 21 травня, глава компанії взяв участь у конференції високого рівня в Брюсселі, присвяченій Європейській стратегії енергетичної безпеки.
"Український представник запропонував європейським компаніям взяти участь у спільній модернізації та експлуатації газотранспортної системи України і відзначив готовність української сторони залишатиметься надійним транзитером російського природного газу в держави-члени ЄС", - сказано в повідомленні.
Коболєв підкреслив налаштованість української сторони до проведення конструктивних переговорів з метою якнайшвидшого вирішення проблеми постачань і транзиту російського природного газу.
"У рамках заходу Коболєв провів численні зустрічі з представниками провідних європейських газових компаній", - заявили в представництві.
Як повідомляв УНІАН,модернізація української Газотранспортної системи на першому етапі потребує інтенсивних вкладень інвестицій в обсязі не менше 3-4 млрд дол., і питання про це може бути піднятий на чотиристоронньої зустрічі міністрів енергетики Росії, Словаччини, України та єврокомісара ЄС у четвер у Братиславі, заявив журналістам перед засіданням уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.
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