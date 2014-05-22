Нємцов: Росія отримає від газової угоди з Китаєм $35 млрд збитків

Російський опозиційний політик Борис Нємцов вважає, що поставки газу в Китай - це суцільні збитки і грабіж Росії". Про це він пише у своєму блозі на сайті радіо "Эхо Москвы".

Нємцов пояснює, використовуючи виключно відкриті джерела: "Продаж газу на рік становитиме 38 млрд куб. м. Загальна виручка за 30 років - становитиме 400 млрд доларів. Звідси неважко вирахувати, що ціна газу складе приблизно 350,8 долара за кубометр".

Він нагадує, що, за словами Путіна, загальний обсяг інвестицій з російської сторони становитиме 55 млрд доларів. Ці гроші необхідні для освоєння якутських газових родовищ і будівництва газопроводу "Сила Сибіру".

"А тепер порахуємо: 55 млрд доларів "Газпром" повинен зайняти на ринку, оскільки вільних коштів у компанії немає. Припустимо, що "Газпром" зайняв їх під щадні 5 відсотків річних на 30 років. Одних відсотків "Газпром" заплатить на кругленьку суму в 40 млрд доларів. А загальний обсяг виплат за кредитом становитиме 95 млрд доларів. Оптимістично припустимо, що прибуток "Газпрому" від продажу газу в Китай приблизно дорівнюватиме прибутку, який монополіст отримує зараз, продаючи газ у Європу і всередині Росії. А це 15 відсотків від виручки. Маючи на увазі, що виручка за весь контракт становить 400 мільярдів доларів, отримаємо, що "Газпром" заробить 60 мільярдів. Таким чином, чистий збиток від "угоди століття" становитиме 35 мільярдів доларів", - наголошує Нємцов.

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Він прогнозує, що невдовзі "Газпром" буде звільнений від податків, зокрема від експортних мит. "По-друге, незабаром ви побачите головних бенефіціарів угоди - Ротенберга і Манасира, вічних підрядників "Газпрому", які заробляють мільярди на будівництві газопроводів у п'ять-сім разів дорожче європейських. По-третє, чекайте підвищення тарифів на газ усередині країни. Треба ж "Газпрому" покривати збитки від торгівлі з Китаєм", - вважає опозиційний політик.

Він також звертає увагу, що ціну продажу газу чомусь не назвали, пославшись на комерційну таємницю. "Хоча яка вже там комерційна таємниця, якщо дві державні компанії "Газпром" і CNPC у присутності двох президентів домовлялися одна з одною про продаж газу. Ну та Бог з ними. Вони так само поводилися, коли підписували 20-річний контракт на постачання 300 мільйонів тонн російської нафти тому ж Китаю. Там теж "Роснафта" оголосила ціну поставок комерційною таємницею", - пише Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай 21 травня 2014 року підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік з можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після підписання довгоочікуваного договору) свідчить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, значно нижчу за вартість газу для Євросоюзу і, тим паче, для України.

Довідка УНІАН. Переговори Росії та Китаю про поставки газу йдуть із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - з обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут з поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ та формула її індексації.