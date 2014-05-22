ЄС у найближчі місяці перевірить надійність «Газпрому»

Надійність російського газового холдингу «Газпром» як постачальника газу європейським споживачам буде перевірена в найближчі місяці. Про це заявив глава GDF Suez Жан-Франсуа Сіреллі, передає «Газета.Ru».

Читайте такожДії Росії можуть змусити ЄС збільшити поставки газу з інших джерел - Moody'sГлава компанії заявив, що в нинішній ситуації при існуючій загрозі припинення транзиту російського газу через українську територію вкрай необхідно, щоб зобов'язання за укладеними раніше контрактами виконувались в повній мірі.

Читайте такожРосія не повинна використовувати газ як зброю проти України - єврокомісар«Надійність поставок буде перевірятися в найближчі місяці. Надійність «Газпрому» також перевіриться у найближчі місяці», - заявив він.

Сіреллі визнав, що «газ, безумовно, є важливим видом палива і залишиться таким в майбутньому». «Вугілля сьогодні також є претендентом на те, щоб грати серйозну роль», - додав він.