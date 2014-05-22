Євросоюз згодний купувати газ на кордоні Росії й України

Європейський Союз не проти купувати російський газ на кордоні Росії й України, а не на західному кордоні України з ЄС як це відбувається за нинішньої схеми.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Сабін Бергер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

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"Зміна пункту постачання для газу на східну Україну європейськими компаніями - це комерційна справа. Тому це мають обговорювати самі компанії. Але ми вважаємо, що це може бути і повинна бути можливість для реалізації такої ідеї", - сказала Бергер.

За нинішньою схемою «Газпром» продає свій газ європейським компаніям на західному кордоні України, де він переходить у власність європейських компаній-імпортерів і сплачує Україні збори за транзит газу її територією. Київ наполягає, аби європейські компанії купували газ на східному кордоні України і самі сплачували Україні транзитні кошти.

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу у листі на ім'я Президента Росії Володимира Путіна раніше цього тижня наголосив на готовності ЄС подавати інформацію про обсяги газу, який перетинає західний кордон України та ЄС, але зажадав від України та Росії аби й вони надавали інформацію про обсяги газу, який перетинає російсько-український кордон і транспортується українською територією.

Раніше в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів із посиланням на прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка повідомили, що Україна пропонує Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні та підписати нові відповідні договори з компанією «Газпром».