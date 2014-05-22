"Роснефть" і "Газпром" уже ділять ще непрокладену трубу до Китаю

Держгігант "Роснефть", який домігся від влади допуску до експорту зрідженого газу (ЗПГ), продовжує наступ на "Газпром", якому належить монополія на закордонні постачання трубопровідного палива, випливає з презентації "Роснефти".

Копія документа, датованого 25 квітня, є в розпорядженні Reuters.

Найбільша нафтокомпанія країни, яку очолює соратник російського президента Ігор Сєчін, наполягає на праві експортувати природний газ, обіцяючи натомість наситити азіатський ринок. Його підкорення життєво важливе для РФ, яка залежить від експорту вуглеводнів, після сварки з Заходом із-за України.

"Можливості "Газпрому" з експорту газу в Китай обмежені 38 мільярдами кубометрів на рік", - нарікає "Роснефть" у своїй презентації та зголошується допомогти.

"Для розвитку всього ресурсного потенціалу Східного Сибіру і Далекого Сходу необхідно забезпечити незалежним виробникам можливість прямого експорту в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - говориться у презентації, в якій нафтовий держгігант оцінює газові запаси Східної Сибіру у понад 7 трильйонів кубометрів.

Минулого року обидва великі російські незалежні виробники газу - "Роснефть" і "Новатек", що планують побудувати заводи зі зрідження газу, домоглися від влади дозволу на експорт ЗПГ, частково подолавши експортну монополію "Газпрому".

Про амбіції "Роснефти" отримати доступ до експорту газу з Росії в Китай по проектованому трубопроводу "Сила Сибіру" джерела у профільних російських відомствах говорили Reuters ще в березні.

"Право експорту незалежних виробників газу на Сході Росії може дозволити експортувати понад 60 мільярдів кубометрів на рік уже до 2025 року", - говориться в презентації Роснефти.

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Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай 21 травня 2014 року підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік з можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після підписання довгоочікуваного договору) свідчить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, значно нижчу за вартість газу для Євросоюзу і, тим паче, для України.

У свою чергу, опозиційний політик Борис Нємцов вважає, що Росія отримає від газової угоди з Китаєм 35 млрд доларів збитків. Поставки газу в Китай - це "суцільні збитки і грабіж Росії", написав він у своєму блозі.

Довідка УНІАН. Переговори Росії та Китаю про поставки газу йдуть із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - з обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут з поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ та формула її індексації.