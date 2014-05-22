Міненерго: терористи захопили чотири шахти "Лисичанськвугілля"

Шахти ім. Р. Капустіна, ім. Д. Мельникова, "Привольнянська" і "Новодружівська", що входять у державне вуглевидобувне підприємство «Лисичанськвугілля», припинили свою роботу через дії терористів.

«22 травня 2014 року озброєною групою невідомих осіб було здійснено захоплення діючих відокремлених підрозділів ВАТ «Лисичанськвугілля» («Шахта ім. Д.Ф.Мельникова», «Шахта «Новодружевська», «Шахта «Привольнянська», «Шахта ім. Р.Р. Капустіна») в м. Лисичанськ Луганської області», - йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, внаслідок вчиненого нападу шахти тимчасово призупинили виробничу діяльність.

«Терористи, погрожуючи зброєю, вимагають здійснити видачу вибухових матеріалів. Їх дії містять всі ознаки тяжкого кримінального злочину», - підкреслюється в повідомленні.

Міністерство звернулося до Служби безпеки України.

Також у міністерстві нагадали, що 19 травня 2014 року були здійснені збройні напади на шахту «Комсомолець» (м. Горлівка, Донецької області) та промисловий майданчик шахти «Кіндратівка» з метою демонтажу обладнання та вивезення його на металобрухт.

Довідка УНІАН. Протягом двох місяців на Сході України за підтримки Росії орудують бойовики. Вони ведуть бойові дії з правоохоронними органами та збройними силами України, а також вбивають і викрадають людей. У регіоні зупиняє свою роботу громадський транспорт і частина підприємств.

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При цьому Міністерство енергетики та вугільної промисловості України інформує про забезпечення повного фінансування підприємств вугільної галузі.

У січні-квітні 2014 з держбюджету вугільним підприємствам було перераховано 4,308 млрд грн. У травні поточного року заплановано 982,5 млн грн, з яких на сьогодні направлено 594 млн грн.



