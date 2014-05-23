Росія краде в України газ - Тимчук
03:28, 23 травня 2014Енергетика
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Російські окупанти щодня крадуть близько 50 тисяч кубометрів газу з родовища на території Херсонської області.
Росія краде український газ - Тимчук / Фото УНІАН
Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
"Близько 50 тисяч кубометрів газу щодоби краде російська окупаційна влада Криму з родовища в Херсонській області. Простіше кажучи, Путін, поцупивши Крим, до того ж, не соромлячись, цупить в України і газ", - написав Тимчук.
За його словами, російські військові встановили блокпости неподалік від Арабатської стрілки і прикривають крадіжку.
"Київ ніяк не реагує - навіть на словах. І це дуже дивно", - додав Тимчук.
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