Росія краде в України газ - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Близько 50 тисяч кубометрів газу щодоби краде російська окупаційна влада Криму з родовища в Херсонській області. Простіше кажучи, Путін, поцупивши Крим, до того ж, не соромлячись, цупить в України і газ", - написав Тимчук.

За його словами, російські військові встановили блокпости неподалік від Арабатської стрілки і прикривають крадіжку.

"Київ ніяк не реагує - навіть на словах. І це дуже дивно", - додав Тимчук.