Ціни на нафту ростуть на тлі ситуації в Україні та Лівії

На світових торгах у п'ятницю, 23 травня, ціни на нафту Brent тримається вище позначки $110 за барель, ринок росте другий тиждень поспіль на тлі ситуації в Україні та Лівії, а також поліпшення економічної статистики Китаю та США - найбільших споживачів "чорного золота", передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,03, до $110,39 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,06, до $103,80.

Як вважають аналітики, Вrent подолала попередній максимум $110,60, тому є можливість подальшого зростання на майбутньому тижні. Але ринок зустріне сильний опір біля позначки $113 і повинен почати знижуватися.

Читайте такожЦіни на нафту Brent залишаються максимальними за 2,5 місяціПідтримку ринку надали повідомлення про прискорення зростання виробництва в США і Китаї в травні.

Аналітики зазначають, що світова економіка поступово поліпшується, але швидкого зростання споживання нафти не буде.

Протестувальники в Лівії зайняли головний офіс компанії, що управляє нафтовим портом Брега - єдиним з портів на сході країни, який продовжував роботу в ході дев'ятимісячного протистояння угруповань. У середу видобуток нафти в країні становив близько 230.000 барелів у порівнянні з 1,4 мільйона барелів на добу в минулому році.

Українська армія продовжує нести втрати в боях з проросійськими сепаратистами, ситуація загострилася. До того ж, у неділю повинні відбутися президентські вибори.