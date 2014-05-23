"Газпром" запевняє, що Китай заплатить за газ $25 млрд авансу

"Газпром" попередньо погодив з Китаєм розмір авансового платежу за газ в розмірі 25 мільярдів доларів, повідомив журналістам заступник голови правління компанії Олександр Медведєв, передає РІА Новини.

"Аванс принципово узгоджено - 25 мільярдів доларів", - заявив він на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

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Нагадаємо, "Газпром" і китайська CNPC в середу підписали контракт на постачання в КНР 38 мільярдів кубометрів газу щорічно протягом 30 років. Загальна вартість поставок газу в Китай складе 400 мільярдів доларів. Ціна газу прив'язана до вартості нафти і нафтопродуктів, постачання можуть початися через 4-6 років.

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