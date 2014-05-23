«Газпром» знизив ціну на газ для італійської ENI
13:05, 23 травня 2014Енергетика
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Нова вартість газу не розголошується.
"Газпром" поступився ENI в ціні на газ / фото УНІАН
«Газпром» скорегував ціну на газ для італійського концерну ENI під час Петербурзького економічного форуму, передає «Газеты.Ru».
Угоду підписано між «Газпром експортом» і італійською компанією, яка звернулася з проханням про коригування ціни на газ в лютому 2013 року.
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