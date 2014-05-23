Єврокомісія підтвердила тристоронню зустріч щодо газу 26 травня

Єврокомісія підтвердила проведення тристоронньої зустрічі по газу у форматі ЄС-Україна-Росія у понеділок, 26 травня, в Берліні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у прес-релізі, поширеному Єврокомісією.

У зустрічі візьмуть участь комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан та міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Метою тристоронньої зустрічі є упевнитись, що поставки і транзит газу здійснюватимуться. Стурбованість щодо непогашеної заборгованості України і ціни на газ при поставках в Україну будуть обговорюватись з тим, аби знайти вирішення цих питань до кінця травня", - повідомляє Єврокомісія.

Раніше цього тижня президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозо направив листа президенту РФ Володимиру Путіну, в якому наголосив, що поки тривають тристоронні переговори, Росія не повинна припиняти поставки газу Україні.

Перший раунд перегорів ЄС-Україна-Росія відбувся 2 травня у Варшаві, а після цього був ще один раунд на рівні технічних експертів.