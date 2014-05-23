Україна збільшила імпорт газу з Угорщини на 40%

Україна з 23 травня збільшила добові поставки природного газу порівняно з попереднім днем на 40% - до 3,689 млн. кубометрів з 2,621 млн. кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу з 1 по 19 травня становили 22,5 тис. кубометрів, проте з 20 травня поставки збільшилися до 2,5 млн. кубометрів.

Водночас, цей обсяг поки що не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн. кубометрів природного газу за добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, 14 травня НАКом було підписано контракт з великою європейською компанією, який дасть змогу кардинально збільшити обсяги реверсу газу з території Угорщини.

Глава «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю».

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

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