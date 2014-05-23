Міллер лякає Європу переглядом ціни на газ

Укладений Росією великий газовий контракт з Китаєм може вплинути на ціни на газ у Європі, яка залежить від постачань російських енергоресурсів, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер у п'ятницю, повідомляє Reuters.

Після 10 років переговорів Росія в середу підписала з Китаєм 30-річний контракт на постачання газу, обіцяючи субсидувати "взаємовигідні умови". "Газпром" планує продавати в Китай 38 мільярдів кубометрів газу на рік - майже чверть від нинішніх російських поставок в ЄС та Туреччину, але не називає ціну.

У п'ятницю голова Міненерго Олександр Новак сказав, що ціна близька до $350 за 1.000 кубометрів, тоді як середня ціна для Європи становила у 2013 році $370-380. За оцінками аналітиків, сам контракт, укладений на тлі охолодження з головним споживачем російського газу Європою, навряд чи можна назвати надприбутковим для Росії.

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"Ми - Росія, "Газпром" - відкрили для себе азіатський ринок газу... Ціна контракту - $400 мільярдів. Можна припустити, що укладання цього контракту вплине на ціни на газ на європейському ринку... З учорашнього дня почалася конкуренція за російські газові ресурси", - заявив Міллер.

Міллер не сказав, у який бік рушать ціни на російське паливо для Європи, країни якої в останні роки домоглися від російського концерну значних знижок, а в останні місяці опинилися перед загрозою зриву російських поставок через політичний конфлікт між РФ і Україною.

"Це брязкання зброєю. По суті він лякає Європу появою нового покупця", - вважає Віталій Крюков з аналітичного агентства Small Letters.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Китай 21 травня 2014 року підписали договір про постачання газу на 30 років, обсяг поставок становитиме до 38 млрд куб. м на рік з можливим збільшенням до 60 млрд куб. м на рік.

Ціна на газ становить комерційну таємницю, заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер.

Можливо, небажання Міллера оприлюднити ціну на російський газ для Китаю (після підписання довгоочікуваного договору) свідчить про те, що "Газпром" був змушений погодитися на не дуже вигідну для нього ціну, значно нижчу за вартість газу для Євросоюзу і, тим паче, для України.

У свою чергу, опозиційний політик Борис Нємцов вважає, що Росія отримає від газової угоди з Китаєм 35 млрд доларів збитків. Поставки газу в Китай - це "суцільні збитки і грабіж Росії", написав він у своєму блозі.

Довідка УНІАН. Переговори Росії та Китаю про поставки газу йшли із 2004 року. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - з обсягом постачань до 70 млрд куб. м на рік. Однак у березні 2013 року сторони домовилися тільки про східний маршрут з поставками газу до 38 млрд куб. м на рік.

Основним спірним моментом у переговорах була ціна на газ та формула її індексації.