Україна буде щодня повідомляти про обсяги транзиту російського газу в ЄС

«Надання такої інформації є черговим кроком з виконання вимог другого і третього енергопакетів, впровадження стандартизованих європейських процедур роботи операторів ГТС, що дозволить поліпшити якість взаємодії ПАТ «Укртрансгаз» із зарубіжними і вітчизняними партнерами», - йдеться в повідомленні компанії.

Транзитні потоки природного газу через територію України здійснюються до країн Західної Європи через газовимірювальні станції: «Ужгород» у напрямі Словацької Республіки, «Орлівка» у напрямі Румунії, «Берегове» у напрямі Угорщини, «Дроздовичі» у напрямі Республіки Польща, «Текове» у напрямі Румунії.

На сайті компанії вже з'явилися дані про транзит газу з 15 по 21 травня.

Як зазначили в компанії, публікація газового балансу формується після закриття «газової доби», яка включає 24-годинний інтервал часу і фіксується о 9.00 (за київським часом).

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Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» приєдналася до системи відображення даних AGSI+ за стандартами асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Окрім «Нафтогазу», інформацію про обсяги природного газу надає 31 оператор підземних сховищ газу з 15 країн-членів Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою системи газопоставок України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».