Президентські вибори в Україні обвалили ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 26 травня, ціни на нафту знижуються після президентських виборів в Україні, що ослабили занепокоєння інвесторів, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з поставкою в липні вже подешевшали на $0,48, до $110,06 за барель, а ф'ючерси на WTI з поставкою в липні - на $0,31, до $104,04 за барель.

Минулого тижня Brent ненадовго піднялася вище рівня опору $110,65, а WTI торгується поблизу $105.

У США в понеділок відзначається День пам'яті, який вважається початком літнього сезону автоподорожей.

Як вважають аналітики, хоча попит підвищиться під час літнього сезону, запаси дуже високі, так само як і обсяг видобутку, тому ринки не повинні відчувати тиск.

Читайте такожДобудова нафтопроводу "Одеса-Броди" ускладнюється - польський прем'єрМинулого тижня ціна Brent піднялася до максимуму 2,5 місяців на тлі військового конфлікту в Україні та скорочення видобутку нафти в Лівії та Південному Судані.

У неділю в Україні відбулись позачергові вибори президента. Лідирує - бізнесмен Петро Порошенко, з яким Київ і Захід пов'язують сподівання на врегулювання кризи в країні.

Лівійські родовища El Sharara і El Feel все ще простоюють через два тижні після того, як уряд домовився з повстанцями про відновлення видобутку на цих родовищах.