Путін готовий будувати "Південний потік" уже і в обхід Євросоюзу

Росія налаштована реалізовувати проекти "Північний потік" і "Південний потік", але, якщо Євросоюз буде перешкоджати реалізації останнього, РФ розгляне інші варіанти прокладки газопроводу через країни, що не входять у ЄС, заявив президент Росії Володимир Путін, пише РІА Новости.

"Якщо у нас і далі будуть якісь проблеми ще по "Південному потоку", - а Брюссель нам постійно палиці в колеса вставляє за цим проектом, - ми розглянемо й інші варіанти - через країни, які не входять у Євросоюз. Просто Євросоюз отримає ще одну транзитну країну. Навіщо вони це роблять, ці брюссельці, я не розумію. Але ми налаштовані, якщо нам не завадять, реалізовувати ці проекти - і "Південний потік", і "Північний", - сказав Путін на зустрічі з керівниками світових інформагентств.

Путін зазначив, що влада Євросоюзу не дозволяє повністю використовувати потужності газопроводу Opal, що з'єднує "Північний потік" з існуючими газотранспортними мережами. Росія та Німеччина намагаються домогтися для Opal винятків з норм третього енергопакету ЄС, який дозволяє "Газпрому" заповнювати трубу не більш ніж наполовину.

Читайте такожУкраїна готова зустрітися з «Газпромом» як у суді, так і поза ним - Яценюк"Лише 50% потужності дають використовувати. Чому? Нісенітниця якась. Це маячня. Ми вклали мільярди доларів у будівництво, підвели ресурси на території Німеччини, а по самій території можемо провести тільки 50%", - сказав Путін, зазначивши, що дуже важко працювати в таких умовах. "Але ми будемо продовжувати зусилля, будемо продовжувати домовлятися з нашими партнерами", - сказав він.