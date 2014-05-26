Росія хоче повернути іноземні компанії на кримський шельф

Росія готова обговорювати умови роботи на кримському шельфі з іноземними компаніями, що уклали договори з Україною.Про це заявив віце-прем'єр уряду РФ Аркадій Дворкович, передають "Новини Криму".

«Якщо компанії готові вести проекти в Чорному морі в тій зоні, яка тепер є зоною російської юрисдикції, то ми готові з ними це обговорити», - зазначив він.

Однак ініціатива таких переговорів повинна йти від самих компаній, вважає прем'єр. «Перший крок повинні висловити компанії. Поки вони утримуються і чекають врегулювання великих проблем», - зазначив заступник голови уряду.

Читайте такожГПУ заявляє, що Крим незабаром повернеться в УкраїнуНа думку Дворковича, для продовження роботи над проектами на кримському шельфі іноземним компаніям не обов'язково чекати, коли їх країни визнають приєднання Криму до Росії: «Визнання - це державне питання, а не питання компанії».

Податковий режим для таких проектів планується такий же, як і для російських розробок на шельфі Чорного моря.

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