«Нафтогаз» готується до зустрічі з «Газпромом» у суді

Кабінет міністрів доручив НАК «Нафтогаз України» залучити юридичних консультантів для захисту прав та інтересів України під час урегулювання газового спору з російською компанією «Газпром».

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 7 травня 2014 року.

Згідно з документом, для даного випадку Кабмін вивів «Нафтогаз України» з-під дії постанови №899 від 3 жовтня 2012 року, згідно з якою держкомпаніям заборонено витрачати кошти на інформаційно-консультаційні, аудиторські та консалтингові послуги, не маючи затвердженого річного фінансового плану.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня 2014 року спливає місячний термін передарбітражного процесу. Якщо Україна і Росія до цього часу не врегулюють газові спори, то «Нафтогаз України» і «Газпром» вступлять у затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

Читайте такожГазовий контракт з Китаєм лише підкреслює слабкість Росії - ЗМІ"Газпром" у травні виставив рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і має намір чекати його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів 3 червня постачання Україні будуть припинені.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол. За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.