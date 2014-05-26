Україна за вихідні збільшила імпорт газу з Угорщини на 30%

Україна з 24 травня збільшила добові поставки природного газу з Угорщини порівняно з попереднім днем на 30% - до 4,757 млн кубометрів з 3,689 млн кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

За інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу з 1 по 19 травня становили 22,5 тис. кубометрів, проте з 20 травня поставки збільшилися до 2,5 млн кубометрів, а 23 травня добові поставки вже досягли 3,689 млн кубометрів.

Водночас, даний обсяг ще не досягає максимально технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу на добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, 14 травня НАК підписав контракт з великою європейською компанією, який дозволить кардинально збільшити обсяги реверсу газу з території Угорщини.

Голова «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю».

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсивною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.