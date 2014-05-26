На світовому нафтовому ринку з'явився новий гравець - Курдистан

Нафта була поставлена в турецький порт Джейхан, йдеться в заяві курдської влади, повідомляє Вести.Экономика.

Центральний уряд Іраку заявив про те, що подав судовий позов проти Туреччини і оператора трубопроводу.

Відносини Багдаду і Курдського регіонального уряду (КРУ) залишаються досить напруженими щодо того, хто може продавати нафту регіону.

Аналітики кажуть, що остання розробка може сприяти загостренню відносин між Багдадом і КРУ, а також погіршенню зв'язків між Іраком і Туреччиною.

Курдський уряд зазначає, що сподівається досягти взаєморозуміння з Багдадом, але відтепер буде експортувати нафту самостійно.

У заяві КРУ кажуть, що понад півмільйона барелів були завантажені в Джейхані в ніч на четвер і відправлені в Європу.

Це стане першим продажем нафти, що експортується через нафтопровід, побудований в Курдистані.

Більше того, керівництво регіону додало, що прибуток буде розглядатися як частина бюджету Курдистану.