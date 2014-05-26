Росія не виключає надання Україні знижки на газ. Таку заяву зробив міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt в понеділок, 26 травня, передає ИТАР-ТАСС.

Новак зазначив, що Москва хоче побачити готовність Києва сплатити старі борги за газ, тільки в цьому випадку буде розглядатися можливість надання знижок у майбутньому.

"Росія зацікавлена в тому, щоб Україна залишалася платоспроможною, в тому числі і для того, аби вона могла компенсувати заборгованість за газ, - сказав він. - Ми хочемо, щоб Україна повернула ті борги, які вона не заперечує. Це більше $2,2 млрд за постачання в першому кварталі, які були здійснені ще за старою низькою ціною. Якщо Київ продемонструє готовність до цього, то і ми, зі свого боку, проявимо волю говорити про знижки. Це стало би нашим внеском в економічне оздоровлення України".

Міністр нагадав, що до 1 квітня 1 тис. куб. м газу для України коштувала $268, і це саме та ціна, "яку Київ вимагає від "Газпрому" сьогодні". "Якщо вони не платять навіть за цією ціною, то у нас немає гарантій, що будуть надходити гроші за майбутні поставки", - зазначив міністр

Також міністр зазначив, що Росія має намір зберегти всі контракти з європейськими партнерами" і "не має наміру йти з європейського ринку", однак і країни ЄС, зі свого боку, не змогли б обійтися без російського газу.

Глава Міненерго прокоментував бажання ЄС диверсифікувати імпорт енергоносіїв і знизити залежність від Росії в цій сфері: "Такі заяви ми чуємо вже роками. Однак на найближче майбутнє у Європи немає жодної перспективи обійтися без російського газу", - зазначив міністр. За його словами, не допоможуть подолати цю залежність і постачання сланцевого газу з США. "До такої конкуренції ми ставимося спокійно", - заявив Новак.

Коментуючи газову угоду з Китаєм, він зазначив: "Ніякого принципу "або-або". У нас достатні запаси для того, аби поставляти таку кількість, на яку буде попит, і в Європу, і в Азію.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» готується до зустрічі з «Газпромом» в суді. Якщо компанії до 28 травня не врегулюють газові суперечки, то вони вступлять у затяжний судовий процес у Стокгольмському арбітражі.

