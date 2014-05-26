Москва передала управління надрами Криму негегітимній "владі" півострова

Відповідне розпорядження підписав голова уряду РФ Дмитро Медведєв.

«Я підписав розпорядження уряду, яким затверджується угода між Агентством з надрокористування та Радою міністрів Республіки Крим», - заявив Медведєв. На його думку, передача управління надрами зробить управління держфондом на території півострова «більш ефективним», передає «Газета.Ru». Читайте такожРосія хоче повернути іноземні компанії на кримський шельф

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter