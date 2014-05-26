Москва передала управління надрами Криму негегітимній "владі" півострова

17:05, 26 травня 2014
Енергетика
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Відповідне розпорядження підписав голова уряду РФ Дмитро Медведєв.

Россия доверила нелегитимным властям Крыма управление недрами / Фото УНИАН

«Я підписав розпорядження уряду, яким затверджується угода між Агентством з надрокористування та Радою міністрів Республіки Крим», - заявив Медведєв. На його думку, передача управління надрами зробить управління держфондом на території півострова «більш ефективним», передає «Газета.Ru».

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