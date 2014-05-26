У Берліні завершився другий раунд газових переговорів Україна-ЄС-Росія

У Берліні сьогодні, 26 травня, відбулася тристороння зустріч Україна-Європейський Союз-Росія з питань постачання російського газу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо посилення енергетичної безпеки України та вирішення спірних питань щодо ціни на російський газ», - йдеться у повідомленні.

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Сьогодні під час брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс сказав, що завданням другого раунду переговорів щодо газу між Росією, Україною та Європейським Союзом є пошук компромісних рішень проблеми визначення прийнятної ціни на російський газ для України з точки зору загальноприйнятої ринкової практики газопостачання в Європі.

При цьому він зазначив, що ЄС буде представлено комісаром із питань енергетики Гюнтером Оттінгером, українська сторона - міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм Проданом і представниками національної акціонерної компанії "Нафтогаз", а Росія - міністром енергетики Олександром Новаком і представниками газового монополіста компанії "Газпром".

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"Завданням берлінського раунду буде пошук компромісних рішень проблеми визначення прийнятної ціни на російський газ для України з точки зору загальноприйнятої ринкової практики газопостачання в Європі, заохочення російської сторони до переговорів і до відмови від практики нав'язування своїм торговим партнерам політично мотивованих цін на газ", - сказав Перебийніс.

Він додав, що метою зустрічі буде спроба побудувати прозорі, рівноправні й недискримінаційні умови співробітництва з урахуванням європейських норм і стандартів у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, перший раунд переговорів ЄС – Україна - Росія відбувся 2 травня у Варшаві. Після цього був ще один раунд на рівні технічних експертів.



