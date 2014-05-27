Активісти Greenpeace заблокували бурову платформу «Газпрому» в Голландії

Активісти організації Greenpeace заблокували в голландському порту Ижмуйден бурову платформу Saturn, зафрахтовану «Газпромом», передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення прес-служби організації.

«Водолази скували ланцюгами опори платформи, позбавивши її можливості пересуватися. Також вони розгорнули на ній банер із закликом «Врятуйте Арктику». Сьогодні платформу планувалося відбуксирувати в порт Роттердам, щоб занурити її на судно і транспортувати до місця буріння - родовища «Газпрому» «Долгінське» в Печорському морі», - заявили в організації.

Читайте також«Газпром» почав видобуток нафти в АрктиціЗа словами керівника енергетичної програми «Грінпіс Росії» Володимира Чупрова, компанія «Газпром» почала освоєння арктичного шельфу з «численних порушень законодавства».

«Газпром» фактично відмовляється вести діалог з громадськими організаціями, вважаючи за краще ігнорувати екологічні ризики», - заявив Чупров.

У вересні 2013 активісти Greenpeace спробували піднятися на платформу «Газпрому» на родовищі «Пріразломне». В результаті судно активістів було заарештовано, а проти самих екологів порушили кримінальну справу.