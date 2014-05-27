ЄС розробив нову стратегію скорочення енергозалежності від Росії

Вже очевидно, що навіть при серйозному тиску ЄС вирішити газовий конфлікт Москви і Києва буде непросто і Європа не зможе оперативно знизити ризики обмеження поставок через проблеми з транзитом. На цьому фоні все більш актуальними стають спроби Єврокомісії (ЄК) розробити довгострокову політику по зниженню цих ризиків, пише "Комерсант Росія".

28 травня повинна бути опублікована нова стратегія щодо енергобезпеки ЄС. "Ъ" вдалося ознайомитися з проектом. Незважаючи на нейтральну назву "Комплексний план по скороченню енергозалежності ЄС", документ присвячений скороченню залежності тільки від одного постачальника - Росії. Основну увагу приділено постачанню газу, оскільки він займає 42% в імпорті та 27% у споживанні цього палива в ЄС, при цьому шість східних країн союзу повністю залежать від поставок з Росії.

Читайте такожРосія не виключає надання Україні знижки на газЄК, як і раніше, у середньо- і довгостроковій перспективі розраховує на збільшення поставок газу з альтернативних джерел, а також на прискорений розвиток інтерконекторів, що дозволило б вільно переміщати газ всередині ЄС. Найбільш дієвим заходом у Брюсселі вважають виконання мети щодо зниження споживання енергії на 20% до 2020 року, або на 371 млн тонн у нафтовому еквіваленті (у перерахунку на газ - близько 410 млрд кубометрів). Те, що падіння попиту в Європі є головною загрозою позиціям російського газу, визнає і "Газпром". ЄК пропонує також широко обговорити "можливість ускладнення доступу до стратегічної энергоінфраструктури для держкомпаній з ключових країн-постачальників".

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Але перелік короткострокових заходів, які допомогли б ЄС впоратися з перебоями поставок газу вже цієї зими, невеликий і зводиться до збільшення запасів у сховищах і створення на національному рівні планів екстреного скорочення споживання. Єдина порівняно нова пропозиція - передача частини запасів у ПСГ під управління ЄС або Міжнародного енергетичного агентства, тобто, створення стратегічного резерву.

ЄК також турбує залежність від російської нафти і особливо нафтопродуктів, хоча "вона поки і не представляє негайної загрози". У Брюсселі звертають увагу на "підвищену концентрацію влади" в російському нафтовому секторі та збільшення участі російських компаній в європейській нафтопереробці, що робить галузь, що "піддається політичному впливу".