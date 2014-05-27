Міллер: переговори з Україною про ціну на газ можливі тільки після оплати боргу

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявляє, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється тільки після погашення боргу, що накопичився, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було згідно з Харківською угодою.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» у Берліні, де пройшла тристороння міністерська зустріч з газових питань між Росією, Україною і Євросоюзом.

«Ми діятимемо строго відповідно до контракту, хоча, без сумніву, початок погашення боргу України за наш газ відкриває вікно переговорів, зокрема йшлося про те, що ми тоді зможемо розпочати обговорення питання щодо ціни», - сказав Міллер.

«Українська сторона погодилася узяти в опрацьовування, якщо можна так сказати, для узгодження з керівництвом України питання про те, що до п'ятниці включно цього тижня буде заплачено 2 мільярди доларів за поставки російського газу. Ну це хоч щось, плюс 500 мільйонів українська сторона, без суперечок про ціну, заплатить у рахунок травневих поставок до 7 червня», - додав він.

Міллер зазначив, що якщо Україна не погасить борги, «Газпром» перейде на передоплату.

«Україна має відповідно до наперед виставленого рахунку сплатити повністю поставки газу за червень. Термін оплати 2 червня включно, якщо Україна не заплатить по рахунках у червні, то з 10-ї ранку 3 червня до України поставлятиметься газу стільки, скільки Україна купила», – сказав він.

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Окрім цього, Міллер повідомив, що «Газпром» під час зустрічі заявив, що єдиним механізмом, який може обговорюватися, – це «механізм коригування ціни, який був раніше – в рахунок експортного митного збору (ця знижка діяла за Харківською угодою - УНІАН).

За його словами, у разі врегулювання питання ціни на російський газ буде поставлено питання погашення всієї заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного об'єму поставок у 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. За 1 тис. кубометрів.