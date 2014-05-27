Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ситуації в Україні та Лівії

На світових торгах у вівторок, 27 травня, ціни на нафту продовжили зростати на тлі ситуації в Україні та Лівії, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,31, до $110,63 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,06, до $104,41 за барель.

Через геополітичні ризики ціна Brent виросла більш ніж на 6% з зазначеного на початку квітня мінімального з початку року рівня $103,95.

Читайте такожЄС розробив нову стратегію скорочення енергозалежності від РосіїНа думку аналітиків, чекати активізації ринку нафти доведеться недовго, тому що сьогодні ввечері вийдуть дані, які дозволять оцінити попит в найбільшому в світі споживачі нафти - США.

Серед макроекономічної статистики, яку сьогодні опублікують США, звіти про замовлення на товари тривалого користування і споживчу довіру і індекс виробничої активності Федерального резервного банку Далласа. До виходу цієї інформації обидва еталона будуть торгуватися в діапазоні плюс-мінус 50 центів від поточних рівнів, вважають аналітики.

Новообраний президент України Петро Порошенко відкинув можливість переговорів з "терористами" на сході країни, і армія завдала повітряний удар по проросійським сепаратистам, які захопили аеропорт в Донецьку.

Лідер протестувальників, які захопили нафтові порти в Лівії, заявив, що не визнає новий уряд і досягнута раніше угода про відновлення роботи портів може бути анульована.

Читайте такожНа світовому нафтовому ринку з'явився новий гравець - КурдистанПідтримку ринку нафти надають очікування пом'якшення політики Європейського центрального банку на нараді наступного тижня. За словами п'яти джерел, центробанк може знизити процентні ставки, вперше знизити депозитну ставку нижче нуля і прийняти цільові заходи для стимулювання малих і середніх підприємств.