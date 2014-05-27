Яценюк дав "Газпрому" два дні на зниження ціни на газ

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і російською компанією «Газпром» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі, передає кореспондент УНІАН.

«29 числа добігає кінця термін доарбітражного врегулювання спору між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпромом». Росія не зробила жодного кроку для врегулювання цього спору, часу не залишилося.

«Якщо до 29 числа між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» не буде підписано відповідної угоди, яка б відповідало тим передарбітражним вимогам, які Україна надіслала майже місяць назад, то це означає, що ми зустрічатимемося з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі», - сказав Яценюк.

Яценюк зазначив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.

«Ми готові заплатити за куплений газ. Свята справа - платити за своїми зобов'язаннями. Але повинні бути підписані документи, щоб оплатити зобов'язання», - наголосив прем'єр-міністр України.

Яценюк також зазначив, що зараз Україна хоче почути відповідь від Росії, зокрема, і з питання повернення Україні 2,2 млрд кубометрів газу, які Росія вкрала через «Чорноморнафтогаз» на території Автономної Республіки Крим. «А це не мало не багато, в цінах російського «Газпрому», мільярд доларів. Я вже не кажу про сотні мільярдів доларів, які Росія вкрала в українських громадян через анексію Криму», - сказав глава уряду.

Яценюк також нагадав, що Україна вже не раз пропонувала американським і європейським партнерам у рамках роботи Європейської енергетичної хартії «по-новому побудувати енергетичний ринок Європи».

«Йдеться про те, щоб російський газ продавався не на кордоні України і ЄС, а на кордоні Росії та України. Це означає, що українська газотранспортна система повинна бути використана всіма сторонами, і модернізуватися, й експлуатуватися нашими європейськими партнерами і партнерами із США, - сказав глава уряду. – Наші газові сховища повинні бути наповнені газом, і цей газ повинен належати нашим українським, європейським партнерам, американським компаніям. Якщо хоче заходити Росія – будь ласка. Ми всім дамо доступ, оскільки цього потребує міжнародне законодавство».

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Окрім того, присутній на засіданні уряду міністр фінансів Олександр Шлапак сказав, що на сьогодні є необхідна сума для того, щоб погасити газові борги перед «Газпромом», але поки що не зрозуміла ціна на російський газ.

«Нагромаджено необхідну суму для того, щоб здійснити розрахунок з російськими партнерами, але ясності на сьогодні поки що немає, яка ціна буде газу. А тому підрахувати достатність грошей для того, щоб збалансувати і підстрахувати НАК «Нафтогаз Україна», неможливо», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.