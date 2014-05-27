РФ може знизити ціну на газ для України при оплаті $2 млрд до 29 травня - єврокомісар

Російська Федерація може розпочати переговори про зниження ціни на газ для України з другого кварталу поточного року у разі погашення українською стороною частини її газового боргу у розмірі 2 млрд дол. до кінця четверга, 29 травня.

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на комісара з питань енергетики Європейської комісії Гюнтера Еттінгера, який 26 травня брав участь у другому раунді тристоронніх газових переговорів з міністрами енергетики України і Росії.

Еттінгер сказав, що у разі надходження грошей на рахунок "Газпрому" Росія може розпочати переговори з Україною про ціну на газ вже наступного дня.

Обговорюваний компроміс також передбачає оплату ще 500 млн дол. Україною 7 червня.

Єврокомісар зазначив, що представники української і російської влади мають поінформувати про те, чи згодні вони на такий варіант до вечора середи, 28 травня (цього дня закінчується термін, коли Україна може вирішити суперечку з Росією без розгляду справи Міжнародним судом - УНІАН).

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що сторони поки не дійшли компромісу і запропонований варіант ще обговорюватиметься.

"У нас є час, щоб подумати до вечора середи", - сказав він.

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Продан зазначив, що Україна готова погасити борг і заплатити за газ "за ринковою ціною", підкресливши, що в іншому разі влада має намір добиватися її зниження через суд.

Очільник енергетичного відомства Росії Олександр Новак підтвердив прогрес у переговорах і можливість компромісного рішення, заявивши, що Україна не заплатила вже за 10 млрд кубометрів газу.

Еттінгер висловив сподівання, що сторонам вдасться знайти компромісне рішення, яке б гарантувало безпеку газових поставок до Євросоюзу через Україну після 1 червня.

РАР повідомляє, що Росія не підтримала два раніше запропонованих Україною варіанти з вирішення газової суперечки.

Як повідомляв УНІАН, перші тристоронні переговори з вирішення газового конфлікту України відбулися 2 травня у Варшаві, і сторонам вдалося домовитися тільки про стабільність поставок до червня поточного року і продовжити консультації.

Україна вимагає від росіян знизити ціну газу, що поставляється, до 268,5 дол. з 485 дол. (ціна з другого кварталу поточного року). Цього місяця "Газпром" вперше в історії перевів Україну на передоплату у газових поставках, заявивши про можливість припинення поставок з 2 червня, якщо українська сторона не сплатить виставлений нею рахунок на майже 1,7 млрд дол.

Євросоюз, який купує у Росії близько чверті необхідного йому газу, занепокоєний можливими перебоями у поставках через те, що половина російського палива поставляється до Європи через Україну.