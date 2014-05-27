Росія хоче уникнути зустрічі з Україною в суді

Очільник Міненерго РФ вважає, що можна домовитися з Україною про ціну на газ без Стокгольмського арбітражу

Москва. 27 травня. УНІАН. Очільник Міненерго РФ Олександр Новак вважає, що можна домовитися з Україною про ціну на газ без Стокгольмського арбітражу.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» у Берліні, де пройшла тристороння міністерська зустріч з газових питань між Росією, Україною і Євросоюзом.

Читайте такожЯценюк дав "Газпрому" два дні на зниження ціни на газ«Дійсно, українська сторона постійно заявляє, що вона 28 травня подасть до Стокгольмського суду. Ми вважаємо, що це їх право, є така можливість відповідно до міжнародного права. Якщо говорити по суті, як було б доцільно чинити у рамках консультацій, які відбуваються. По суті, якщо ми домовимося про ціну, після того, як надійде часткова оплата тих рахунків, які були раніше виставлені, ми вважаємо, що тоді ніякі суди не потрібні. Якщо ж українська сторона і після домовленостей щодо знижки подаватиме до Стокгольмського суду, то це, на наш погляд, абсолютно неприйнятно, тоді ніякі домовленості досягнуті бути не можуть», - сказав Новак.

Він відзначив, що переговори були дуже напруженими і, незважаючи на складність, є прогрес, який полягає в тому, що пропозиції російської сторони почуті і підтримані Єврокомісією.

«Комісія розуміє, що для того, щоб рухатися далі, потрібно, щоб українська сторона, як мінімум, почала платити і забезпечила хоча б мінімальний платіж», - сказав він.

Читайте такожЄС розробив нову стратегію скорочення енергозалежності від РосіїНовак повідомив, що РФ запропонувала сплатити близько 50% заборгованості для того, щоб рухатися далі за пропозиціями, які є у української сторони, зокрема щодо погодження знижок на газ.

«Фактично, для нас це базова умова. Ми запропонували заплатити заборгованість у розмірі 2 млрд дол. Це частина заборгованості, накопиченої з листопада по квітень включно. Загальна заборгованість - 3,5 млрд дол.», - сказав Новак.

Він підкреслив, що 7 червня настає термін оплати за газ у травні,і з 1,3 млрд дол. Росія запропонувала сплатити 500 млн. дол.

«Найголовніше, щоб розпочався рух. Як тільки ці кошти надійдуть – ми запропонували платіж зробити до четверга цього тижня для того, щоб у п'ятницю приступити до питання щодо подальших знижок ціни і надалі домовитися про оплату заборгованості, що залишилася, - решти 50% для того, щоб забезпеч повне виконання контракту», - сказав він.

Новак повідомив, що за підсумками переговорів у Берліні українська сторона узяла паузу до середи, щоб провести консультації і одержати необхідний мандат від уряду.

Читайте також«Нафтогаз» готується до зустрічі з «Газпромом» у судіЯк передавав УНІАН, 27 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив: якщо до 29 травня між НАК «Нафтогаз України» і російською компанією «Газпром» не будуть підписані договори про зниження ціни на природний газ для України, то компанії зустрінуться в Стокгольмському арбітражі.

«Ми готові платити за своїми зобов'язаннями, це свята справа, але має бути підписана якась угода», - підкреслив прем'єр-міністр України.

Окрім цього, присутній на засіданні уряду міністр фінансів Олександр Шлапак сказав, що на сьогодні є необхідна сума для того, щоб погасити газові борги перед «Газпромом», але поки не зрозуміла ціна на російський газ.

Нагадаємо, 13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного об'єму поставок в 114 млн. кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його у 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. За 1 тис. кубометрів.