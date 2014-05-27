«Нафтогаз» не бачить прогресу в переговорах з «Газпромом»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» констатує відсутність реального прогресу в переговорах з російським монополістом «Газпромом» щодо перегляду ціни на газ, який використовується як важіль політичного тиску Кремля на Україну.

«Російська сторона продовжує займати неконструктивну позицію і вимагає безумовного погашення всіх виставлених рахунків, включаючи і спірні суми», - говориться в повідомленні «Нафтогазу» за підсумками чергового раунду тристоронніх переговорів у складі Україна–Росія–ЄС з питань поставок російського газу до України, що завершився 26 травня

«Українська сторона ще раз озвучила необхідність пакетної угоди, яка регламентуватиме погашення виставлених рахунків, з одного боку, і умови подальших поставок газу до України, включаючи питання тимчасової ціни газу до завершення суперечки шляхом переговорів або арбітражного врегулювання, з іншого», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, російська сторона також не погодилася з пропозицією Єврокомісії щодо врегулювання ситуації.

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НАК "Нафтогаз України" вкотре підтвердила свою готовність погасити неоплачені рахунки за умови досягнення цивілізованого компромісу, який гарантуватиме безперебійність поставок газу до України.

«У зв'язку з тим, що сьогоднішні переговори не дали результату, очікується, що наступний раунд тристоронніх переговорів буде проведено до кінця цього тижня», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн. кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.