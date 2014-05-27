У Словаччині почали приймати заявки від бажаючих постачати газ в Україну

Оператор газотранспортної системи Словаччини Eustream, відповідно до раніше підписаної угоди з компанією «Укртрансгаз», почав процедуру Open Season, під час якої прийматиме заявки на використання лінії «Вояни-Ужгород», говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, усі зареєстровані компанії - учасники газового ринку, зацікавлені в поставках природного газу до України, мають до 23 червня подати заявки на використання лінії газопроводу.

Як повідомляв УНІАН, словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream розраховує почати в серпні 2014 року реальні реверсні поставки газу до України.

28 квітня Україна і Словаччина підписали Меморандум про співпрацю у сфері організації реверсних поставок газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів, з подальшою можливістю збільшення.

Довідка УНІАН. Україна, що намагається уникнути паливної залежності від Росії, впродовж останніх двох років не могла домовитися зі Словаччиною про поставки газу з її території.

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На думку української сторони, головною причиною гальмування переговорного процесу є російський газовий монополіст - «Газпром», оскільки він контролює через свою «доньку» «Газпром експорт» газовимірювальний пункт на кордоні Україна-Словаччина в Капушанах. Україна поки що не досягла домовленостей з «Газпромом» з низки газових питань, зокрема й щодо Словаччини.